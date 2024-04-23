所羅門、廣運、尼得科、超眾大漲，對標「這三檔」新飆股

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 19:00

週二台股反彈 188 點收 19599，這波自 4/10 高點 20883 打到 4/19 最低 19291，共計拉回 1591 點，同時間法人砍了 2530E，融資減少 70E，籌碼的減肥有助於行情的反彈，目前低檔有季線 19163 支撐，上檔有月線 20240 反壓，全球都在等待美國相關 AI 龍頭股公布財報，在此之前行情估將介於月、季線間震盪打底，等待美股後續的消息。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，台積電法說雖然下修全球半導體、晶圓代工與車用的成長率，但仍唱旺 AI 今年要成長 100%，台積電的需求大部分來自於美系客戶，故鄭瑞宗認為美國相關 AI 財報不會有問題，美四大指數早就領先跌落季線之下，只有要好消息就會反彈，尤其上周五跌最慘的美超微一天重挫 23%，僅是因為沒有提前給出財報指引，若月底財報仍是表現突出，股價就有機會漲回去，對台系 AI 供應鏈就會有強烈的帶動效果。

週二盤面中最強的股票，可看出未來資金會往哪邊找飆股，第一是 (2359-TW) 所羅門，出關第一天就鎖漲停，黃仁勳參加最新活動中，又再度強調未來人形機器人一定是主流，並且製造成本會比人們預期的要低得多，激勵所羅門股價漲停板，這波所羅門自 116 殺回 82.1 共計跌 33.9 元，回檔點到月線就反彈，多頭格局沒有被破壞，而所羅門這次於 GTC 大會被證實是 NV 的 AI 機器人合作夥伴，股價從 40 飆上 116，就是市場對於新趨勢所賦予的本益比調整行情，去年賺 3.11 元，PE 一口氣從 12.8 倍拉到 37 倍，經過這次回檔，股價又再度轉強。

而所羅門機器手臂，採用的是 (3059-TW) 華晶科的 AI 視覺解決方案，今日股價也漲 5.9%，一口氣站回均線之上，AI 視覺解決方案更強的則是 (5371-TW) 中光電，這次自 111 回檔到 87.1，也是點到月線就反彈，今日漲 3.66%，投信連買 14 天達 5603 張，外資 3 天就大買 3795 張，短短不到三周，近萬張籌碼都跑到法人口袋，籌碼越來越集中，中光電的 AI 視覺演算法全球領先，只要獲得 NV 採用，未來將可運用在所有 AI 機器人產品之上，比所羅門自有品牌的機器人手臂爆發力更大，去年 EPS3.56 元高於所羅門，股價可望一起比價向上。

鄭瑞宗指出，另外散熱股最強為 (6125-TW) 廣運，今日一度亮燈漲停，廣運之前文章我也推薦很多次，水冷散熱主要客戶為打入 NV AI 伺服器供應鏈的 (4938-TW) 和碩，預期 3Q 出貨放量，今年水冷這塊有機會貢獻 EPS5 元，全年挑戰 8 元，奇鋐、雙鴻 PE 都飆上 40 倍，廣運股價自然有空間，尤其五月將是繳稅月，大盤都會比較量縮，大型股空間會被壓縮，二、三線的公司容易飆，廣運就是其一。

(3013-TW) 晟銘電水冷機殼，自 2Q 逐步出貨，客戶為廣達，終端客戶是美超微，題材也是超強，去年營邦、勤誠自幾十元漲到 600 多、300 多，今年換接到大單的二三線廠飆漲，並且不只是晟銘電會好，「晟銘電第 2」股價僅有晟銘電一半水準，從機殼設備跨入機殼代工，將帶來全新營運動能，又有董監改選的題材，是最新 AI 股，也很有看頭。

鄭瑞宗強調，(6230-TW) 尼得科超眾這次漲五根漲停，是因為母公司公告接到美超微水冷訂單要擴產 10 倍，子以母貴直接噴五根，但實際上能分多少訂單仍未可知，股價就先行大漲反應，這表示市場對於美超微零組件訂單的能量是非常看好，「尼得科第 2」則是真的自己拿下美超微水冷訂單，3Q 出貨放量，4Q 季增更上看 200%，這種出貨趨勢，是早晚都要大漲的新飆股。

還有一檔是「晟銘電第 3」，從汽車散熱跨入 AI 水冷散熱，這次打入 GB200 水冷供應鏈，3Q 出貨放量，明年估將大賺 8 元，股價不到 50 元，對比奇鋐、雙鴻股價實在太便宜，這種新接到大單的二、三線股，飆漲行情可期。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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「晟銘電第 2」比晟銘電更強！

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