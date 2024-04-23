foodpanda攜手The Trade Desk 目標成為RMN首選

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-23 15:26

外送平台 foodpanda 今 (23) 日與 The Trade Desk 舉辦結盟記者會，宣布在零售媒體領域攜手合作，有利企業、品牌在網路上的廣告行銷，可以精準接觸目標受眾。foodpanda 廣告暨異業合作協理李儒婷指出，foodpanda 目標成為零售媒體廣告 (RMN) 的首選。

李儒婷表示，現在是「以用戶授權同意為基礎」的廣告時代，因此現在與 The Trade Desk 合作正逢其時，第一方數據是這個時代用來鎖定個人化行銷的關鍵。由於快商務 (Q-commerce) 的急遽成長，foodpanda 可以幫助品牌觸及數百萬的數位用戶，能夠更精準的接觸目標受眾，並具體衡量行銷成效。

透過 The Trade Desk 的程式化廣告平台與 foodpanda 第一方零售數據，此次合作推出多種零售媒體解決方案，品牌可以利用 The Trade Desk 平台上的多元通路，包括 OTT、音樂串流平台、應用程式、遊戲及網站等管道與消費者互動。另外，合作範圍涵蓋七大市場，包括台灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓以及巴基斯坦。

這些解決方案在去年也進行測試，聯合利華旗下品牌康寶藉此觸及新客群，利用 foodpanda 的零售數據，並透過 The Trade Desk 平台，向 foodpanda 訂閱用戶投放廣告。測試期間，foodpanda 用戶將康寶產品放進購物車的比例提高 229%，且有 87% 買家是新客戶，凸顯廣告活動吸引更廣泛的客群。