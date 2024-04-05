〈0403強震〉勞動部補貼利息 受災微型店家暫緩繳付貸款本息及展延貸款1年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-05 23:03

為協助當地微型創業店家渡過災損難關，北分署關懷當地微型創業輔導店家受災情況，並啟動「暫緩繳付貸款本息」等貸款者還款緩衝優惠措施。在主動聯繫關懷花蓮地區 71 家微型創業店家後，已初步掌握 5 家微型創業店家在本次強震中有天花板掉落、工作場域受損及貴重器材摔壞損毀等嚴重財損。

北分署啟動「暫緩繳付貸款本息」措施，包括針對已申貸「微型創業鳳凰貸 款」、「就業保險失業者創業貸款」及「失業中高齡者及高齡者創業貸款」之 受災區災戶店家，提醒於災害發生日起 6 個月內，持受災證明文件向承貸金融 機構提出申請暫緩繳付貸款本息 6 個月及展延貸款還款期限 6 個月。

另行政院所公告災區之創業貸款受災戶，更可以申請暫緩繳付貸款本息期間最長 1 年及展延貸款還款期限最長 1 年，暫緩繳付貸款本息期間之利息，由勞動部補貼。另外，創業貸款受災戶經徵求承貸金融機構同意後，得於每次貸款期間內，給予繳息不繳本之寬限期最長 1 年。