Fed金融穩定報告：通膨居高不下、利率長期處在高檔為主要風險

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-20 09:39

聯準會 (Fed) 最新調查顯示，專家們認為全球金融體系面臨最大的擔憂，是 Fed 維持比預期還要更緊的貨幣緊縮政策。

Fed 在周五 (19 日) 發布的半年度金融穩定報告中表示，比預期還要更高的利率，是這份調查中最常被提到的風險。

今年大部分時間內，市場一直認為 Fed 有望在今年降息 75 個基點，不過，美國通膨連續三個月表現火熱，澆熄了投資人的期望。Fed 官員們也一再強調，他們可以保持耐心，無限期將利率維持在 5.25% 至 5.50% 的目標區間，部分專家甚至猜測 Fed 的下一步可能是升息。

專家擔心，長期處在高檔的利率，可能對家庭和企業的資產負債表與償債能力造成壓力，從而削弱經濟前景。此外，對商業房地產和消費貸款業務曝險較高的銀行，可能遭逢更大損失，導致金融條件收緊。

雖然持續的通膨和利率長期處在高檔，被視為金融穩定的主要風險，地緣政治問題和 2024 年美國大選，也被視為可能造成衝擊的重要來源。

Fed 在報告中表示：「聯絡人注意到幾個充滿不確定性的領域，包含貿易政策以及其他和地緣政治緊張局勢升級有關的外交政策問題。他們還注意到與 11 月大選相關的政策不確定性。」