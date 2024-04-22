〈台幣〉外資賣股匯出 重貶逾1角失守32.6元 成最弱亞幣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-22 18:20

台北股匯今 (22) 日持續上演股匯雙殺，新台幣兌美元匯率受到外資擴大匯出影響，終場重貶 1.24 角，以 32.636 元作收，續創近 8 年新低，並成為今天的最弱亞幣，而央行仍適時進場穩匯，台北及元太外匯市場整體成交量較上周略減，但仍有 23.49 億美元的大量。

新台幣兌美元匯率今天以 32.51 元開盤後，隨著台股由紅翻黑，外資偏向賣股匯出，使得匯價摜破 32.6 元關卡，盤中最低下探 32.66 元，終場貶幅略收斂，收在 32.636 元，貶值 1.24 角，為 2016 年 5 月中旬以來的最低點。

觀察主要貨幣今天對美元表現，美元指數小漲 0.02% 變動不大，台韓貨幣走勢不同調，韓元逆勢升值 0.22%，新台幣則貶值 0.38%，在主要亞幣中最弱勢，日元貶值 0.12%，人民幣、新加坡幣、越南盾亦小幅走貶，歐元升值 0.03%，呈現漲跌互見。

上週傳出以色列對伊朗發動規模有限的攻擊後，伊朗則表示沒有計劃立即對以色列展開報復，因此，中東緊張局勢稍微緩解，美元等避險貨幣升勢同步放緩。