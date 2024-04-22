上半年電商大檔先備戰 網家最高6%回饋聯名卡來了

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-22 16:48

網家 (8044-TW) 今 (22) 日宣布，攜手國內最大外商銀行星展全面換新聯名卡，在 2024 年各種信用卡回饋大縮水之際，逆勢給出最高 6% 回饋，網家強調，挑戰網購市場最有感，隨著上半年零售大檔期母親節、電商大檔 618 陸續到來，藉由高回饋聯名卡有利營收動能升溫。

網家執行長張瑜珊表示，據站內近半年卡友消費數據，持有聯名卡的會員平均消費次數較一般有購會員高出 1.5 倍，每周四加碼回饋日的平均消費金額更高出全站平均消費額 60%，顯示高黏著度卡友的消費力強勁，因此，此次著眼挑戰網購市場最有感的 6% 回饋。

網家 PChome Prime 聯名卡自 2018 年推出，此次新卡面設計結合 PChome 吉祥物 BOXMAN，象徵 PChome 將更走入消費者的日常生活中， 提供的 PChome 24h 購物站內消費最高回饋 6%，則是含星展銀行 2% 聯名紅利點數和 PChome 4%P 幣。

疫後電商競爭加劇，網家去年第四季旺季驚見虧損 2.98 億元，創 2018 年第三季以來最多，每股虧損 2.2 元，累計全年虧損 6.6 億元，每股虧損 5.01 元；而第一季合併營收 96.5 億元，年減 4.98%。