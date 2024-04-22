中華電信攜手球后戴資穎 為地球永續而戰

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-22 17:25

中華電信 (2412-TW) 今 (22) 日舉辦永續形象廣告記者會，在世界地球日攜手球后戴資穎，推出永續形象廣告，用三場賽事來演譯「永續精采世代前行」的理念，由中華電信董事長郭水義率領集團母子公司及重要策略伙伴等 26 家公司，共創永續生態圈。

董事長郭水義指出，此次攜手小戴以影片三部曲方式詮釋人與環境可以雙贏、實踐永續，並積極邁向淨零，透過台灣全民對小戴的支持與喜愛，推展中華電信期待和環境永續共好的理念，以影片故事感動人心，號召全民一起加入永續淨零的行列。

郭水義表示，中華電信持續精進 5G 技術，提升行、固、Wi-Fi 三網速率，並因應智慧家庭需求，打造無縫接軌的網路服務。此外，建構高、中、低軌道衛星通訊再加上行動網路、光纖網路及無線網路，打造「星空地」綿密網路服務，進入兆元級網路新世代，也致力提供更完善、高品質的通訊服務。

郭水義補充，中華電信也積極配合數位部相關低軌衛星政策，強化數位韌性。郭水義說，非常榮幸與數位部合作，中華電信會全力以赴。

近來電信詐騙層出不窮，郭水義表示，自去年 5 月起，陸續推出全面攔阻偽冒我國號碼之境外「+886 0-9」開頭來話，攔阻率達 100%，並推出固網市話以及行動電話 (含 VoLTE) 境外來話全面語音警示服務，以智慧防詐技術，力防客戶受騙。

另外，也推出以關鍵字精準攔阻來自境內 / 境外詐騙簡訊、「123 六碼專屬簡訊」，同時，也以 AI 強化網際網路防駭防毒服務，防堵惡意連結、勒索軟體、釣魚網站威脅。

郭水義進一步提到，中華電信透過 AI 分析詐騙型態，進而找出詐騙型態背後使用的技術，並提出相對應的對策因應。郭水義表示，中華電信的防駭守門員，每個月阻絕惡意威脅高達 6.5 億次，且防駭守門員不以創造營收為目標，而是有效防堵詐騙。

中華電信除承諾 2030 碳排減半、2030 EV100、2040 RE100、2050 達成淨零碳排外，也透過耗能設備汰換、機房智慧節能、3G 汰停、首創 5G C-RAN、發展 IOWN、簽署企業購電協議 (CPPA)、自建及代建太陽光電場等具體措施，實現營收與碳排脫鉤。

其中，中華電信加速工程車、公務車等車輛電動化，預計 2028 年起全面採購電動車，總數達 6000 多輛。對此，郭水義提出最新看法指出，採購幾千部牽涉管理議題，將台灣資通訊的優勢導入車子中，進行智慧化管理。