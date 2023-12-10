中華電信蟬聯入選道瓊永續世界指數 名列全球電信業第一

美國標準普爾道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 與瑞士永續集團 (RobecoSAM) 公布中華電信 (2412-TW) 為 2023 年道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Index，DJSI) 世界成分股，名列全球電信業受評公司第一名，並連續 12 年入選新興市場成分股，穩居國際級產業領導者地位，顯現於 ESG 治理各方面表現成效卓著，獲得國際肯定。

DJSI 為全球第一個永續發展指數，也是全球最知名及權威之一的永續評比。今年中華電信蟬聯入選 DJSI 世界成分股，更名列全球電信業受評公司第一名，在 ESG 25 項評比指標中，永續揭露透明度、商業道德、稅務政策、資安治理、創新管理、環境治理政策、溫室氣體排放量、能源使用政策、人權治理、職安衛生管理、隱私權保護與利益關係人議和共 12 項指標均獲滿分；所有 100 條評比項目中，67 條勇奪滿分，是全球電信通訊服務產業最高分。

其中，環境面不僅積極參與國際組織、響應國際減碳及生物多樣性的倡議，並利用科技力輔以使用再生能源、淨零減碳，各項作為廣獲肯定；社會面則持續累積、擴大正面社會影響力、創新制度完善照顧同仁；以及不斷精進的誠信透明公司治理，在在獲得 ESG 全方位的肯定。

郭水義董事長表示，中華電信 ESG 表現成功接軌聯合國永續發展目標 (SDGs)，以 ICT 核心實力做為起點，連線低碳環境、社會發展、公司治理議題，全方面實踐「誠信為本、客戶信賴、創新創價和承諾當責」四大價值觀，運用客戶夥伴、科技平台、基礎網路和組織人才四個核心資產與資源，打造客戶信賴的數位生態系統，為客戶、策略夥伴、股東以及員工創造價值。

郭水義董事長指出，面對全球環境惡化加劇，中華電信積極響應國際倡議，將環境議題融入企業營運及管理中，承諾於 2030 年達成生物多樣性的淨正向影響 (Net Positive Impact, NPI) 與實現無淨毀林 (No Net Deforestation, NND) 目標，持續投入資源進行森林復育，規劃擴大全台植樹及保育造林 8 年 15 萬棵，具體落實聯合國《2020 年後全球生物多樣性框架》，以達成 2030 年『扭轉生物多樣性流失』里程碑與 2050 年『人與自然和諧共存願景』」。

中華電信總經理林昭陽表示，中華電信為全球再生能源倡議 RE100 的重要成員，並通過國際氣候變遷權威組織 - 科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 溫室氣體近程減量目標驗證，具體承諾 2030 年達到 IDC 全面採用再生能源、2040 年達到全公司 100% 使用再生能源、2050 年前達成全面淨零排放目標；並且率先同業實施內部碳費機制，積極推動低碳營運；同時引進低耗能設備、進行電信設備集中整併與汰換、優化行動網路架構、關閉 3G 基地台以達智慧節電，將節電減碳納入年度 KPI；今年更舉辦首屆「供應商 ESG 綠金工作坊」，帶領供應商夥伴接軌 ESG 邁向永續低碳轉型，具體承諾並努力達成淨零排放之企業願景。

郭水義董事長表示，中華電信長期厚植組織及人才資產，員工是企業經營最重要的資產，員工家庭生活幸福美滿，是成就公司永續經營發展重要的動能，因此，中華電信致力落實員工及其家庭照顧，鼓勵員工兼顧工作與家庭生活。例如 2022 年推出全台首創育兒減少工時制度，家有 3 歲以下幼兒的員工可申請每日減少 1 小時工時（不扣薪），受到員工熱烈迴響，公司將於 2024 年起擴大實施，放寬育有 6 歲以下幼兒之員工皆可申請。

2024 年起所有員工還將定額加薪、7 月起再加給伙食津貼，長期以來積極建構多元、包容、友善的職場環境，從員工的旅遊補助、休假補助、體育活動費、全國各地會館，到擴及員工家庭的關懷、福利，如集團結婚、生育補助、0~6 歲子女托兒津貼，子女教育補助依學制補助、持股信託獎勵金等。此外，2024 年將推出「增給持股信託獎勵金」留才方案，提供多元選擇，增給部分除採持股信託者，亦可選擇福利儲蓄信託方案。

公司並於六都設立 9 處、16 班職場互助教保服務中心，收托滿 2 至 6 歲幼兒，體貼員工的幼托需求；爸爸媽媽在樓上上班，幼兒在樓下上學，大手拉小手，上班上學一起走，除了便利，也讓幼兒安心，爸媽放心。

中華電信以行動呼應聯合國永續發展目標之 SDG4 優質教育及 SDG10 減少不平等，深耕偏鄉教育推廣十餘載。鼓勵多用網路少用馬路，推動伴您好讀社區網路課輔服務，累積逾 11.5 萬個小時教學時數，協助偏鄉學童透過網路學習，縮短教育落差、順利翻轉人生；並與誠致教育基金會合作，針對花蓮、台東等偏鄉國中小，建構雲端平台，讓教師跨校共備、共享教學資源。讓學生跨校共課，打造雲端教室來解決偏鄉師資流失問題，縮短城鄉教育落差，落實偏鄉數位平權。

中華電信更擴大對弱勢族群的數位賦能作為，透過舉辦「iPhone 助盲系列課程與二手 iPhone 手機捐贈」，幫助視障朋友學習使用手機 App 感受智慧生活，並致贈手機，讓視障朋友真正能於日常生活中享受科技帶來智慧生活的便利，「內化、共好」是中華電信對自我的期許，今年公司將策略委員會及永續發展委員會整合為永續發展暨策略委員會，並提升至董事會功能性委員會層級，進一步擴大董事參與重要 ESG 及風險管理議題；並將高階主管變動薪酬連結 ESG 目標，加大力道，從上到下將 ESG 內化為企業 DNA。

郭水義董事長表示，未來將持續與環境、社會及利益關係人共榮共好，致力數位轉型與淨零轉型，深化 ESG 永續作為，透過訂定各項 ESG 績效目標及積極落實行動方案，發揮企業永續發展影響力，實現以永續發展為基礎的國際標竿企業、數位生態系統賦能者的領導品牌，以及遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團的願景，並以「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的永續願景，為人類、國家、社會的永續發展貢獻心力！