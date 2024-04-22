英業達攜手臺大實驗林 提供AI技術共同保護生物多樣性

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-22 14:23

今 (22) 日為世界地球日，英業達 (2356-TW) 宣布攜手臺大實驗林，由英業達捐贈監控設備並提供 AI 技術，共同研究溪頭雲霧林與園區生態問題，期待以智能影像演算法，找出環境威脅的原因及有效解方，共同保護臺灣雲霧林生態。

溪頭位於典型亞熱帶霧林帶，臺大實驗林管理處處長蔡明哲指出，長期觀測溪頭雲霧，發現生成頻率有下降趨勢。除全球暖化因素外，每年有近 2 百萬遊客，周遭遊憩產業發展可能導致大量產熱，造成局部地區暖化、降低雲霧發生頻率。

蔡明哲進一步指出，為研究影響雲霧生成及變動因素，臺大實驗林與英業達合作，英業達除捐贈相關研究經費，並提供邊緣運算裝置及紅外線感測技術等軟硬體設備，進行 AI 影像物件偵測及 AI 影像技術分析，以加速釐清雲霧減少成因，並進而找出解決方案。

英業達董事長葉力誠則提到，英業達致力保護臺灣自然生態與生態多樣性，使豐富多樣的山林及自然資源與人類永續共存。英業達相信企業不僅是以營利為目的，更應利用自身技術優勢善盡社會責任，企業不只服務人類，也須保護生態及整體環境，以實際作為實踐永續價值。