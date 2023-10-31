華碩攜手中華電信 推高速寬頻Wi-Fi 6E方案

華碩 (2357-TW) 攜手中華電信 (2412-TW)，獨家推出全台首發高速寬頻 Wi-Fi 6E 方案。用戶於綁約期間加價購，就能體驗旗艦三頻 Wi-Fi 6E Mesh 無線路由器 ASUS ZenWiFi Pro ET12 (單入)。

中華電信新一代的 Wi-Fi 6E 具備 Wi-Fi 6 傳輸優勢，可讓更多終端裝置同時連網，達到節電效果。另外，透過新增的 6GHz 頻段，將大幅改善 Wi-Fi 6 2.4 / 5GHz 頻段壅塞及訊號干擾現象，搭配 HiNet 光世代高速雙向對稱頻寬，居家上網更穩定。

華碩指出，ASUS ZenWiFi Pro ET12，採用 12 道串流設計，適用新開放的 Wi-Fi 6E 頻段，搭載最新 2.0 GHz 64 位元 Broadcom 四核心 CPU 晶片，連線速度高達 11000 Mbps，是目前市面上最快的 Mesh 無線路由器。此外，搭配 ASUS RangeBoost Plus 技術，相較上一代的產品，多出 38% 的 Wi-Fi 覆蓋範圍，相當於 170 坪。

ASUS ZenWiFi Pro ET12 另配有雙 2.5 Gbps 高速連接埠，能聚合 WAN 和 LAN，實現 5Gbps WAN / 2Gbps LAN 的出色連線。

外觀部分，承襲 ASUS ZenWiFi Pro XT12 前衛風格，機身頂部的透明天線隔間充滿未來感。ASUS ZenWiFi Pro ET12 可依使用環境及需求，與華碩任一款可擴充路由器互聯串接，並自動選擇最佳 Wi-Fi 訊號。

華碩近一步提到，全系列 WiFi 6E 路由器均內建 Trend Micro 終身免費的 ASUS AiProtection Pro 防毒功能，可過濾惡意網站，並支援 WPA3 加密協定，將家庭網路安全性提升至商用層級。