網家Q3每股續虧1.16元 林口A7園區啟動料營運逐季回溫

國內大型電商平台網家 (8044-TW) 今 (13) 日公布第三季財報，單季稅後虧損 1.55 億元，不僅連虧三季，也創去年第一季來單季最大虧損，每股虧損 1.16 元，網家表示，營收衰退幅度緩和，隨著 A7 智慧物流園區自 10 月底已全樓層啟用，審慎樂觀期待營運逐季回升，將持續優化產品組合和毛利結構，力拚階段性重返營收、獲利成長軌道。

網家第三季合併營收 97.06 億元，年減 3.1%，較上季的年減幅 19.3% 收斂，前三季合併營收 288.83 億元，年減幅再收斂至 12.2%，稅後虧損 3.62 億元，每股虧損 2.82 元。

網家表示，過去幾季全力聚焦調整營運體質，除鞏固 3C 家電的市場領導優勢，同時積極強化生活百貨類商品布局，活化會員的造訪率和回購率，營運逐漸回溫，第三季包括電腦主機、3C 周邊、小家電和手機通訊均有不錯的季成長表現。

此外，網家自有品牌 BOXMAN 衛生紙熱銷，電子票券和食品均繳出雙位數成長，居家、衣鞋包錶、休閒戶外的季增表現也不俗。

進入第四季後，電商迎來傳統消費旺季，網路家庭林口 A7 智慧物流園區自 10 月底已全樓層啟用，備貨空間增加，加入 AGV 無人搬運車加入，擁有國內電商倉儲中少見的全自動化無人集貨場，統計目前出貨占比已達整體訂單的 60%。

網家速配今年擴大配送服務範圍，涵蓋北中南共 9 縣市 70 個行政區，近期也攜手 UberDirect 合作雙北地區配送，並與 7-ELEVEN 推出大材積商品取貨服務。

而甫落幕的雙 11 檔期，PChome24h 購物繳出好成績，統計 11 月 1 日、11 月 9 日至 11 日共 4 天的大檔高峰．全站活動業績年增近雙位數。