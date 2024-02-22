網家Q4虧損創5年來單季最多 去年全年虧掉半個股本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-22 18:26

網家 (8044-TW) 今 (22) 日公布去年財報，儘管第四季迎來電商大促旺季，但因市場競爭劇烈，行銷推廣面臨較大壓力下，單季虧損 2.98 億元，創 2018 年第三季以來最多，每股虧損 2.2 元，累計全年虧損 6.6 億元，每股虧損 5.01 元。

網家去年合併營收 410.72 億元，年減 10.9%，營業虧損 7.28 億元，稅後淨損 6.6 億元，網家指出，過去幾季全力聚焦自根本面調整營運體質、重塑品牌形象、優化購物體驗、提升營運效率。

不過，由於去年第四季電商大促旺季，市場競爭劇烈，且以 3C 家電銷售為重的旗下電商事業，買氣回溫程度未如預期，營收動能和毛利表現受較深衝擊。

另一方面，網家提到，林口 A7 智慧物流園區去年第四季啟用，儘管出貨占比已拉升至約占整體訂單 60%，惟面臨新舊倉庫調節期，短中期有租金、倉儲設備等相關費用較大壓力。

展望後市，網家認為，3C 家電等消費性電子產品買氣有望回溫，將透過加值服務與獨規商品創造市場差異化，同時，放大生活百貨類商品布局，提升商品齊全度和價格競爭力，而為求營運效率最大化，將同步拓展第三方倉儲業務，審慎期待成效於今年顯現。