緯創運用輝達先進技術打造應用平台 加速工廠數位轉型

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-19 17:54

緯創 (3231-TW) 今 (19) 日指出，運用輝達(NVDA-US) Omniverse 軟體開發平台，以及 Modulus 架構打造了獨有的應用平台「Wistron Foundation APP」，並導入 OpenUSD、NVIDIA CloudXR 及物理深度學習等技術來開發數位孿生，進一步加速、實現工廠的數位轉型。

緯創說明，Wistron Foundation APP 是採用 Omniverse 開發，如果有多個工廠需要建置類似環境，不需要從頭開始，可以直接從 Wistron Foundation APP 抓取過往已建置的模型資料與服務進行擴充。只要依照 layout 放置後，連接 IoT 關鍵參數匯入服務，就可以快速建立虛擬工廠。

緯創舉自身為例，每個從 Wistron Foundation APP 延伸的應用程式都是針對特定場域與應用而設計的，因此只需進行少量修改即可符合真實環境及場域條件，有助於大幅提升數位轉型能力。

緯創指出，透過 Omniverse 軟體開發平台的功能，建立動態且高效的模擬生產現場，優化製造過程的各個環節。透過在緯創平台中嵌入 NVIDIA Omniverse 與 CloudXR 技術，工程師可以遠端利用伺服器功能，進行新工廠的模擬預視。透過這個技術，未來緯創建立新的工廠時，針對先期的 layout 規劃與工廠建置調整所需的時間，可以減少約 2 個月，提升建廠效率。

此外，透過建構 Omniverse 的模擬與數位儀表板，實現高效的生產流程與效率。緯創說明，無論使用者身處辦公室、工廠等場域，皆可以深入研究生產現場，不再受地理限制。藉由 OpenUSD 技術在緯創平台上所建立的即時回饋虛擬儀表板 (The virtual dashboard)，當特定地點的生產節奏出現問題時，虛擬儀表板可清楚點出問題，讓管理人員能夠快速分配資源以解決問題。

近年隨著 ESG 浪潮崛起，節能也成為重要課題之一。為了提高專門用於測試超級運算設施的高效能測試室的能源效率和生產力，緯創利用 NVIDIA Omniverse 創建了數位孿生 (Digital Twin) 應用。

憑藉高效能測試室中的數千個實體感測器，可以提供超級運算設施的核心溫度、入口溫度，以及空調系統的回風溫度的即時資訊。經由與 IoT Hub 和 BMS 伺服器的完美同步連接，工程師可以監控每個超級運算設備的狀態。