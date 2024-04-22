連巍鐘辭誠美材董事 恆泰控告背信、毀損名譽

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-22 18:02

針對偏光板廠誠美材 (4960-TW) 代理總經理連巍鐘日前辭去其代表恆泰國際之法人董事席次，恆泰國際持股 88% 的大股東，在 4 月 20 日召開的臨時股東會改選董監事、解任連巍鐘的董事長身分外，並具狀向新竹地方檢察署控告連巍鐘涉嫌背信、毀損名譽等刑事罪。

恆泰國際大股東今 (22) 日發出聲明表示，當初係由連某人在陳姓律師的陪同下，主動前來拜會，希望幫公司引進新資金，穩定公司發展，但事後發現，連某人之意圖與當初所述截然不同，其真正之意圖竟是染指誠美材之經營權。假借身為誠美材代理總經理職務之便，以遂其個人爭奪誠美材經營權，身為專業經理人，竟不顧公司股東、董事會之交付與授權，此為背信情事之一。

此外，連某人身為持有恆泰國際 11% 左右股權的股東，亦是恆泰國際持有誠美材法人股東代表，竟在未取得恆泰國際股東會的授權下，擅自替恆泰國際決定，辭去誠美材董事職位，以個人意志恣意妄為，違背職務權限，罔顧恆泰國際及股東權益，此為背信情事之二。

恆泰國際已發函至誠美材，嚴正表示辭任誠美材董事一事，係連某個人行為，並非事實，恆泰國際目前仍持有誠美材之股份與保有董事會席次。

針對連巍鐘也透過媒體散布恆泰國際具有中資色彩，恆泰國際大股東表示，此屬嚴重汙衊，連某人自己身為恆泰國際股東，與大股東自是熟識，對公司內部營運狀況及資金來源十分清楚，卻不擇手段、巔倒是非，誣指其所代表之公司具有中資背景，此舉甚是匪夷所思，莫非連某人在恆泰國際所持有之股份，其背後資金來源真有中資色彩，亦或是有其他隱情為大股東所不知。

恆泰國際建請權責單位協助釐清相關事證，以昭公信。針對連某人之不實言論，已使社會大眾造成恆泰國際公司之負面影響，足以毀損恆泰國際公司之名譽，故對其提出誹謗告訴。