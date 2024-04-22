「未降息」！中國1年期、5年期LPR均維持不變

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-22 10:40

中國 4 月貸款市場報價利率（LPR）出爐，1 年期、5 年期 LPR 均維持不變。

據《華爾街見聞》報導，中國人民銀行（央行）周一（22 日）授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.45%，5 年期以上 LPR 為 3.95%，都按兵不動。

為維護銀行體系流動性合理充裕，中行周一進行人民幣 20 億元 7 天期逆回購操作，中標利率維持在 1.80% 的水準。今日有 20 億元逆回購到期。

今年以來央行已進行四輪 LPR 報價，在 2 月 LPR 報價中，1 年期 LPR 不動，但央行把 5 年期以上 LPR 調低 25 個基點至 3.95%，為 5 年期 LPR 調降幅度最大的一次。

招聯首席研究員董希淼指出，本月 LPR 保持不變，有助於減緩銀行息差下滑壓力，維持服務實體經濟的持續性和發展的穩健性。