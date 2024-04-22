「未降息」！中國1年期、5年期LPR均維持不變
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-22 10:40
中國 4 月貸款市場報價利率（LPR）出爐，1 年期、5 年期 LPR 均維持不變。
據《華爾街見聞》報導，中國人民銀行（央行）周一（22 日）授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.45%，5 年期以上 LPR 為 3.95%，都按兵不動。
為維護銀行體系流動性合理充裕，中行周一進行人民幣 20 億元 7 天期逆回購操作，中標利率維持在 1.80% 的水準。今日有 20 億元逆回購到期。
今年以來央行已進行四輪 LPR 報價，在 2 月 LPR 報價中，1 年期 LPR 不動，但央行把 5 年期以上 LPR 調低 25 個基點至 3.95%，為 5 年期 LPR 調降幅度最大的一次。
招聯首席研究員董希淼指出，本月 LPR 保持不變，有助於減緩銀行息差下滑壓力，維持服務實體經濟的持續性和發展的穩健性。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，年初以來數據顯示，經濟復甦與實體融資情況整體理想，2 月份 5 年期 LPR 超預期調降 25 個基點，政策效果有望逐步顯現。展望後市，降準、降息、定向工具仍在工具箱，但具體措施需要看宏觀經濟修復、物價回升及房地產景氣回升節奏。
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