德國電動車代表團訪台 立凱-KY授權模式受矚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-19 12:24

立凱 - KY 指出，由於公司是世界少數可提供非中供應鏈解決方案的公司，同時已全面往授權業務方向前進，代表團除了解公司專利授權業務外，也正尋找未來潛在的商業合作。

為促進台德雙方「智慧交通」專業領域間技術交流，由德國聯邦外貿與投資署發起、德國經濟辦事處之服務執行單位博智顧問，攜手與北威邦國際商務署、北威邦汽車產業聚落、未來機構 Rheinisches RevierGmbH、科隆工商會與台灣對外貿易發展協會，籌組代表團訪台，實地瞭解台灣電動車、電動機車產業發展概況。

北威邦為德國電動車產業聚落重鎮，隨著德國交通策略 Rheinisches Revier 2038 + 的發布，北威邦的萊茵萊維爾地區將成為新型交通示範區，希望透過這次代表團交流，創造更多與台灣企業合作的機會，或北威邦廠商可提供的協助。

立凱 - KY 說，德國代表團關心循環經濟的議題，LFP(磷酸鐵鋰) 於技術合作夥伴 24M 採半固態技術，除成本低 25-40% 外，製程也簡化，更重要的是減少 binder 的使用，有益於環保回收的趨勢。

立凱 - KY 已全面往授權業務方向前進，德國代表團希望了解立凱專利授權業務實際運作，在授權上會提供製程 / 產線設計與產品品質管理的 know-how，並提供工程師團隊協助授權夥伴。授權金包括首付與權利金，以生產量及銷售金額兩種計算模式徵收。

北威邦成員也詢問立凱的授權商業模式，立凱 - KY 補充，鋰電池製造商或化工公司是理想的授權目標，但不限定授權目標的行業，只要有興趣與公司進行授權，皆可進一步商談。