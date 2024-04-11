立凱-KY擬減資18% 每股淨值估接近10元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-11 18:38

鋰智財業者立凱 - KY (5227-TW) 今 (11) 日召開重大訊息記者會，宣布為改善財務結構並彌補累積虧損，擬辦理減資，減資比約 18.07%，預計減資後資本額由 8.3 億元降至 6.8 億元，每股淨值也增加至接近 10 元。

立凱 - KY 現今實收資本額為 8.3 億元，截至 2023 年 12 月 31 日止待彌補虧損為 5 億 2978 萬元，為改善財務結構並彌補累積虧損，擬辦理減資 1.5 億元，減資比率約為 18.0722892%，減資後實收資本為 6.8 億元。

立凱 - KY 表示，公司辦理減資但股東持有總市值不受影響，根據公關資訊觀測站資料顯示，去年底每股淨值為 9.11 元，減資後每股淨值將提升至逼近 10 元。

展望後市，立凱 - KY 看好，此次減資預計 9 月中下旬完成，未來隨著減資彌補虧損效益顯現，未來獲利門檻較低，有機會回饋收益給股東，也同樣有助與銀行洽談資金額度，穩定公司財務結構。

立凱 - KY 3 月營收 2561 萬元，年減 86.3%，累計第一季營收 1.14 億元，年減 58%。立凱電指出，第一季材料業務的營業毛損與去年同期相比已大幅減少，主要受惠去年第四季起協調客戶轉單，僅供貨給歐美日韓半固態電池客戶與未來授權技轉策略客戶，並預計第二季起調漲售價，以維持工廠運營成本，降低損失。