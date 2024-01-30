立凱-KY新增17家客戶 印度市場有斬獲

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-30 19:31

鋰智財供應商立凱 - KY(5227-TW) 今 (30) 日更新客戶認證進度，今年一共新增 17 家客戶，其中以美國客戶居多，印度也新增 4 家客戶，可望挹注後續營運。

立凱 - KY 指出，截至目前為止，總計有效客戶共計 78 家，其中主要客戶為 47 家，與去年 9 月相比，美國客戶增加 8 家，其中 2 家為大型車廠，歐洲客戶增加 3 家，其中 1 家是歐洲大型車廠，韓國增加 2 家客戶，其中 1 家是韓國大車廠，東南亞地區因積極拓展印度市場，也新增 4 家印度客戶。

立凱 - KY 補充，各客戶終端應用涵蓋儲能、電動車、電動貨卡車及固態電池等領域，且客戶多數為國際知名公司，終端客戶及銷售市場遍及全球，以市場來看，今年印度市場已有顯著成果，歐洲市場開始出現大者恆大效應，部分客戶量產規模也開始擴增。

立凱 - KY 目前主要客戶進入第 3 及第 4 期的客戶共計 8 家，分別為歐洲 2 家、美國 1 家、日本 3 家、韓國及東南亞各 1 家。