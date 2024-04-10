卓榮泰內閣肩負三大任務 以「健康台灣」作為施政總目標

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-10 11:59

準閣揆卓榮泰於今（10）日新內閣人事發佈記者會上表示，總統當選人賴清德對他有一個要求、三個期許，並交付三項任務，要發揮積極行動，創新思維，打造行動創新團隊，並重溝通、多協調，打造「健康台灣」為施政總體目標，他並強調未來的規劃會在「國家希望工程」藍圖下，作為努力方向。

賴清德於宣布新內閣人事後，首先肯定卓榮泰的優點及未來將發揮的兩大功能，並提出對新團隊的三點期許。第一，他期許新團隊要聽取民意，解決民瘼，回應人民期待。

第二，針對國家社會有益且朝野有共識的問題應優先解決，對國家社會無益且分歧的議題先擱置，但對於重大議題但尚未取得共識的。則要建立平台，擴大參與、廣徵民意，追求社會最大共識 。



第三 ，賴期勉新內閣積極有效落實各項計畫，尤其是對人民生活息息相關的經濟發展和弱勢照顧， 還有資安、食安、道安、工安、校安及居住安全、網路安全等工作，且 0403 震後的重建工作要如期如實完成，把受災的人民，其對生活影響降到最低。

致詞最後，賴感謝總統蔡英文及院長陳建仁所率領的團隊過去所打下的深厚基礎 ，讓新團隊可在此基礎上繼續前進，過去他和卓都在行政團隊中擔任不同崗位，未來將扛下這時代重任，持續壯大台灣，敬請國人鼎力支持 。

卓榮泰於發表致詞時，首先對花蓮震災罹難民眾及家屬表達慰問，及對蔡英文和行政團隊、企業、民間團體、志工等等表達最大敬意和致謝，並強調本次的震災可看出執政團隊的團結和韌性，政府的腳步不能停，面對新變局、災後重建工作，新的執政團隊必須穩健接棒，賴清德對新內閣有一個要求、三個期許，並交付三項任務。一個要求是，要發揮積極行動，創新思維，打造一支行動創新團隊。

卓榮泰表示，賴對新團隊的三個期許：第一，要重溝通、多協調，以公共利益角度找出社會最大公約數；第二，要掌握從地方到中央、從立法到行政，以及民間社會各項議題，解決民眾最迫切需求；第三，要了解國家施政藍圖，建設國家、把握機會，帶領團隊繼續前進。

卓榮泰說，賴清德交付的三項任務，第一，創立發揮積極行動、創意思維的 AI 內閣，站在面對問題、提出解方的第一線；來自更多民間專業人士加入，提供更多新的智慧、科技知識，導入政府機關及公共領域，用科技創新、服務創新、數位創新，提高政府效能，打造台灣為智慧科技島。

卓榮泰表示，第二個任務，未來面對民眾迫切需要、但還沒有社會共識的重大議題，要建立溝通平台，廣納民意，是解決困難問題最佳解方。第三，以「國家希望工程」為藍圖，建設國家，打造「健康台灣」的施政總體目標，會推動多元、平權價值，也會持續推動多元、平權的價值，尤其對年輕人最在意的居住正義、幼兒議題，都會支持，並持續打擊黑金槍毒詐，落實「五打七安」，讓台灣成為安定、公義的社會。