〈新內閣人事〉卓榮泰「穩健前進」布局 劉世芳掌內政部、小野任文化部長

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-12 12:32

行政院準閣揆卓榮泰今 (12) 日上午舉行第二波新內閣人事發布會，內政部長為前立委劉世芳出任，交通部長為行政院秘書長李孟諺，法務部長為台北地檢署檢察長鄭銘謙升任，教育部長由中山大學校長鄭英耀出任，文化部長則由紙風車文教基金會董事長李遠（小野）出任。

卓榮泰偕同準行政院秘書長龔明鑫召開記者會，卓榮泰於會中表示，這是一波是「穩健前進」的人事發表，在場的準部長們，都有非常堅實跟豐厚專業領域知識跟特質，都對未來的使命感充滿信心，齊許團隊一起為為老問題找新方法，為新問題找好方法。

介紹準內政部長劉世芳時，卓榮泰說明，劉世芳很難得的在台北台中高雄及澎湖都任職過，從北中南到離島，都有豐富區域治理經驗，且在高雄氣爆事件時任指揮官，對緊急事件應變卓越，並對國會跟行政單位都有豐富的溝通協調經驗。

卓榮泰說明，準交通部長李孟諺擔任行政院祕書長有 5 年時間，對前瞻基礎建設有縝密規劃且徹底執行，並進行跨部會溝通，很多重要成果在李協助下得以一一落實；且他過往是水利工程專家，希望借重其專長，在應變氣候的時局當中為交通基礎建設增加韌性，期待交通政策上讓人耳目一新，得到人民的信賴跟肯定。

卓榮泰指出，準法務部長鄭銘謙出身自檢察系統，全台各地擔任檢察官及主任檢察官，曾任金門高分檢檢察長、法務部法律事務司副司長、廉政署正、副署長及主秘，督導偵辦多個指標性貪污案，歷練完整。依其對司法的了解，以及部裡運作都有相當多的經驗，應能很快上手；希望鄭在「黑金賭毒詐」上展現公權力，期許其成為安全的守護者。

對於準教育部長鄭英耀，卓榮泰說，鄭不僅是教育研究專家學者，更曾兩度出任高雄市教育局長，在高等跟基礎教育、行政有豐富經驗，相信他能在此位子上一展長才。

至於準文化部長李遠 (小野)，卓榮泰強調，過去大家耳熟能詳的小野，在宣布這一波內閣名單時，許多閣員笑說他們是看著小野的小說長大的，可見其文作作品耕耘多年之深 廣。李遠對文學電影電視有非常多創作貢獻，希望借重其文化界的經驗，傳承及創新打造「文化永續、世界臺灣」，讓世界清楚看到臺灣的優質跟美。