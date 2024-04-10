賴政府首波新內閣名單：正副閣揆卓榮泰、鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱

各界關注的 520 新內閣名單今天正式揭曉，總統當選人賴清德於今 (10) 日上午上午召開記者會，發布首波內閣名單，行政院長由民進黨前主席卓榮泰接棒，青平台基金會董事長鄭麗君擔任副院長，現任國發會主委龔明鑫擔任秘書長，曾任賴清德競選總部發言人的陳世凱則擔任發言人。