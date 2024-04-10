賴政府首波新內閣名單：正副閣揆卓榮泰、鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-10 10:14
各界關注的 520 新內閣名單今天正式揭曉，總統當選人賴清德於今 (10) 日上午上午召開記者會，發布首波內閣名單，行政院長由民進黨前主席卓榮泰接棒，青平台基金會董事長鄭麗君擔任副院長，現任國發會主委龔明鑫擔任秘書長，曾任賴清德競選總部發言人的陳世凱則擔任發言人。
行政院長：卓榮泰
學歷：中興大學法律系
經歷：台北市議員、立法委員、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席
副院長：鄭麗君
學歷：法國巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士，國立台灣大學哲學系學士
經歷：文化部長、東吳大學政治系兼任講師、財團法人台灣智庫辦公室主任、行政院青年輔導委員會主任委員、中華民國第 8、9 屆立法委員、青平台基金會董事長兼執行長
秘書長：龔明鑫
學歷：國立中興大學經濟學研究所博士、國立台灣大學經濟學系碩士
經歷：國家發展委員會主任委員（現職）、行政院政務委員、經濟部政務次長、台灣經濟研究院副院長、行政院大陸委員會諮詢委員、經濟部顧問、行政院國家金融安定基金管理委員會委員、國家發展委員會副主任委員
發言人：陳世凱
學歷：東海大學政治系
經歷：2024 賴清德競選總部發言人、立法委員蔡其昌國會辦公室主任、台中市食材安全促進協會榮譽副理事長、台中市議員
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