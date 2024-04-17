一周內兩高層走人！專家：對特斯拉是沉重打擊 嚴重影響未來策略部署

鉅亨網新聞中心 2024-04-17 12:35

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 周一 (15 日) 宣布將裁減全球逾 10% 人力，相當於逾 1.4 萬名員工會受影響，與此同時 2 位公司高層管理人員 Drew Baglino 跟效力特斯拉長達 18 年的 Rohan Patel 也宣布離職。特斯拉正處於一個重要的內部轉型階段，高層人事變動與大規模裁員必將對未來策略部署產生深刻影響。

兩位高層幾乎同時宣告卸任，離職消息如同晴天霹靂般震動業界，Rohan Patel 掌管公共政策與業務拓展，Drew Baglino 則擔任動力總成與能源工程資深副總裁，而特斯拉能源市場政策與業務開發部門總監 Patrick Bean，則在這場公司高層人事變革中成為焦點人物，尤其引人注意的是，Baglino 在離職聲明中似乎預示著 Bean 角色的轉變，並暗示 Bean 將承擔更多戰略層面的責任和期待。

Baglino 在社群媒體 X 平台上的發言透露交棒訊號，他在文中指出在 Patel 跟他離職後，Bean 將成為承先啟後的關鍵人物，肩負起推進特斯拉在能源市場自由化、深度挖掘 儲能技術潛力、優化並革新互聯互通服務等一系列重要使命。

Bean 的經歷則顯示他的接棒並非偶然，2015 年加入特斯拉以來，Bean 深耕於電動車充電設施政策制定、公用事業合作、地方政府與企業關係建構以及能源採購等多個領域，並在 SolarCity 時期就累積豐富經驗，直至兩家公司合併。

這些深厚的專業累積使 Bean 在接替 Patel 職務時具備了堅實的基礎，在此情況下，比恩如何成功彌補兩位前任留下的空缺，並在特斯拉未來發展的關鍵時刻起到決定性作用，成為眾人熱議的話題。

聚焦 Bean 如何憑藉自身紮實的實力和實戰經驗，引領團隊應對挑戰，持續發揚特斯拉在永續能源和智慧交通創新領域的理念，無疑是當下最值得關注的問題。

此外，因為在社群媒體上直接回應特斯拉車主與粉絲問題的 Patel，展現出極強的親民作風和行動力而深受歡迎，他的離職也引發外界對於特斯拉其他重要高層可能變動的猜測。

特斯拉汽車工程副總裁 Lars Moravy 已明確表示將繼續留守特斯拉，堅定推動由 Baglino 啟動的顛覆性項目，以確保公司在電動車製造業中的領導地位。

特斯拉執行長馬斯克也在回覆 Patel 證實辭職的推文中做出回應，感謝 Baglino 跟 Patel 付出以及他們在過程中為幫助特斯拉所做的一切，但重要領導階層離開，加上全球裁員逾一成，對於特斯拉股東和分析師來說，這是一個令人擔憂的跡象。

美國券商 Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，高層離職對特斯拉絕對是一種嚴重的損失，失去 Baglino 對特斯拉來說是沉重打擊，因為 Baglino 曾參與平價車款 Model 2 的研發作業。