特斯拉跌破支撐位後 下一關鍵點在哪？

鉅亨網編譯許家華 2024-04-17 13:00

在傳出裁員 10% 的消息後，特斯拉周一股價下跌 5.6%，收每股 161.48 美元，跌幅遠超過當日大盤，標普 500 指數和那斯達克綜合指數周一分別下跌 1.2% 和 1.8%。

特斯拉周二股價下跌 2.71%，收每股 157.11 美元，而標普 500 指數和那斯達克綜合指數分別下跌 0.2% 和 0.1%。

特斯拉股價自 2023 年 5 月以來從未低於 160 美元。今年迄今，特斯拉下跌約 37%，以 2025 預估 ESP 計算，目前該股本益比約 44，自年初約 65 的水準下降。

周一的下挫使特斯拉跌破所謂的技術支撐位 (每股 164 美元)，這意味投資者尋找可能停止下跌的下一個支撐位，Fairlead Strategies 聯合創始人 Katie Stockton 認為，下一個支撐位在每股 148 美元。

Stockton 和其他技術分析師不會對股票做出基本面判斷，而是查看價格走勢圖來確定股票在短期和中期的趨勢，這類技術分析師使用移動平均線、先前漲幅的百分比和其他數據來確定特定股票的下一步走勢。

Stockton 認為，如果沒有任何重大因素能夠改變投資者的情緒，股價可能會朝著 148 美元方向走去，而無論財報好壞，獲利情況都是可能改變局面的因素。

特斯拉將於 4 月 23 日收盤後公佈第一季財報，執行長馬斯克 (Elon Musk) 可能發表激勵人心的談話，如保證將恢復成長，從而推高股價。

特斯拉今年第一季交付約 38.7 萬輛汽車，年減近 9%，比華爾街的最低預期還低約 2 萬輛，導致華爾街分析師將今年交付量預期下調至約 180 萬輛，與去年持平。

FactSet 的數據顯示，交付量下降和電動車價格下跌令特斯拉獲利承壓，第一季營業利益率將降至 6% 左右，低於去年同期的 11%，也低於 2022 年第一季的 19%。