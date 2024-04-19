FBI示警：中國駭客已入侵美國關鍵基礎設施 準備發動攻擊

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-19 06:17

美國聯邦調查局 (FBI) 局長瑞伊 (Christopher Wray) 周四 (18 日) 警告，與中國政府有關的駭客已經潛入美國關鍵基礎設施，正在等待「合適的時機發動毀滅性的一擊」。

瑞伊在范德堡大學 (Vanderbilt University) 的一場演講中表示，中國正在進行名為「伏特颱風」(Volt Typhoon)的駭客行動，並且已成功侵入電信、能源、水務和其他關鍵領域的美國公司，目標是 23 家管線營運商。

瑞伊說，中國正在發展「可在選定時間內對美國關鍵基礎設施造成嚴重破壞的能力」，並計劃對民間基礎設施進行低強度的攻擊，試圖引發恐慌。

瑞伊指出，目前很難確定這種預先部署駭客行動的意圖，是否和中國阻止美國保衛台灣有關。

中國外交部發言人本周稍早表示，伏特颱風屬於勒索軟體犯罪組織的一部分，與中國政府無關。中國駐美大使館也回應中國外交部的評論，批評美國將網路安全問題政治化。