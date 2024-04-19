安理會表決巴勒斯坦加入聯合國 美國一票否決 中方：令人悲傷的一天

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-19 09:00

聯合國安理會周四（18 日）就接納巴勒斯坦成為正式會員國進行表決，被安理會常任理事國美國一票否決，中國常駐聯合國代表傅聰表示，對美方的決定感到十分失望，這是「令人悲傷的一天」。

巴勒斯坦「入聯」決議草案是安理會史上最短的決議草案之一，由阿爾及利亞提出，案文只有「安全理事會審查了巴勒斯坦國要求加入聯合國的申請，建議聯合國大會接納巴勒斯坦國為聯合國會員國。」

在本次投票中，有 12 個國家贊成，美國反對，英國、瑞士棄權。一項決議草案如果想在安理會獲得通過，必須至少有九個成員贊成，且中國、法國、俄羅斯、英國、美國五個常任理事國都不能動用否決權。

美國的立場是，巴勒斯坦的成員資格，必須經由巴勒斯坦與以色列談判。

美國駐聯合國副大使 Robert Wood 說：「美方繼續強烈支持兩國解決方案，此次投票並不代表反對巴勒斯坦建國，而是承認這只能來自各方之間的直接談判。」

傅聰對此表示，「今天（周四）是令人悲傷的一天」。由於美國否決，巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請遭拒絕，巴勒斯坦人民幾十年的夢想被無情擊碎。中方對美國的決定感到十分失望。