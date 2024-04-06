分析師喊加碼Netflix 評級連升2階：漲價無損業績 已打贏串流媒體大戰！

鉅亨網編譯許家華 2024-04-06 11:31

Pivotal Research Group 分析師 Jeffrey Wlodarczak 周五發布報告，將 Netflix 的目標股價自每股 700 美元上調至 765 美元，並維持「買進」評級，主張他對 Netflix 今年及以後的訂閱人數和每用戶平均收入 (ARPU) 的預測更高。FactSet 的數據顯示，華爾街分析師的目標價為 615.67 美元。

Wlodarczak 認為，儘管 Netflix 調漲價格，但其季度業績預計仍將保持穩定。他強調 Netflix 多項積極因素，包括：內容令人印象深刻、內置廣告的訂閱方案帶來利多，以及串流媒體同業將其內容庫出售給 Netflix。

「最終，我們維持對 Netflix 積極投資的觀點不變，因該公司在串流媒體戰爭中獲勝，其持續強勁的用戶 / ARPU 和產生的自由現金流應會推動股價走高。」他寫道。

「Netflix 持續前行的關鍵是發揮其優勢並保持各處運作，因為他們規模越大，相對同業、內容創作者的影響力就越大，其產品就越好、越能讓他們推動訂戶 / ARPU 增長，且圍繞核心業務模式的護城河就越大。」他說。

Netflix 周五上漲 3.09%，收每股 636.18 美元。同日標普 500 指數上漲 1.11%。以 Wlodarczak 最新目標價估計，隱含漲幅達 20%。