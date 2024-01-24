〈財報〉Netflix Q4訂戶大增逾1300萬 創同期新高 盤後勁揚8%

Netflix(NFLX-US) 周二 (23 日) 公布上季新增訂閱戶數大增 1310 萬戶，遠優於市場預期，且再創歷年同期新高，顯示公司在推出廣告方案和打擊密碼共享方面所取得的成效，消息帶動盤後股價跳漲 8%。

2024 Q1 財測 v.s. 華爾街預期

營收：92.4 億美元 v.s. 92.7 億美元

每股盈餘 (EPS)：4.49 美元 v.s. 4.10 美元

因公司目標為提升利潤，Netflix 將 2024 年全年營業利益率預估值從 22%-23% 調升至 24%。

這家串流巨頭表示，隨著訂戶持續成長，再加上廣告業務投資，2024 年全年營收有望實現雙位數成長。該公司也稱，目前廣告業務尚未成為營收成長的主要動能，但希望能在 2025 年達成這項目標。

Q4(截至) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預期

營收：88.3 億美元 (年增 12.5%) v.s. 87.2 億美元

EPS：2.11 美元 v.s. 2.22 美元

總訂閱戶數：2.608 億 v.s. 2.56 億

財報顯示，Netflix 第四季營收年增 12.5% 至 88.3 億美元，優於市場預期，EPS 為 2.11 億美元，低於市場預期的 2.22 美元。Netflix 解釋，這主要是受到 2.39 億美元的非現金匯損所影響。

訂閱數方面，Q4 訂戶數新增 1310 萬，輕鬆超越 Q3 的 876 萬，且遠高於市場預期的 800 萬至 900 萬，使得 Netflix 截至 Q4 的總訂戶數達到 2.608 億，創下紀錄新高。

Netflix 將上季的優異表現歸功於其在原創影劇的實力，包含韓劇改編的實境秀《魷魚遊戲：真人挑戰賽》、新的原創劇集如《呼喚奇蹟的光》、電影《Rebel Moon - 第一部：火之女》，以及非英語影集《羅蘋》第三季等。該公司並提到對授權遊戲的強勁需求。

Netflix 預測，產業可能會進一步整合，尤其是擁有大型電視網絡但衰弱的電視網絡公司，但公司對於收購傳統電視資產不感興趣。

Netflix 表示，已發生的合併交易不太可能改變競爭格局，但競逐觀眾時間的戰鬥料將持續下去，包含來自遊戲和社群媒體的競爭。即使遊戲業務仍處於初步階段，但 Netflix 表示，對該業務的參與度已增加兩倍。