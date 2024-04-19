美眾院調查曝金融機構將巨額資金導入黑名單中企 貝萊德、MSCI入列

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-19 08:28

美國國會一項調查發現，華爾街動用了數十億美元的美國退休儲蓄和其他投資來購買指數基金，但其中有一半以上的成分股是被列入黑名單的中國企業。

該項調查是由負責制定對中國戰略的眾議院兩黨委員會所推動，主要針對全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 和指數編制公司明晟(MSCI)。

調查結果顯示，美國金融機構在 2023 年透過投資指數基金，向約 63 家被列入黑名單的中國公司注入 65 億美元，其中包含中國航空工業集團、華大集團以及奇虎 360。

根據華爾街日報 (WSJ) 取得的報告，明晟藉由將這些中國公司納入指數，向其提供 37 億美元，貝萊德也為這些中國實體提供至少 19 億美元的資金。

眾議院兩黨委員會關注的問題，涉及貝萊德等資產管理公司利用明晟編制的指數，為美國退休金、大學捐款基金以及其他長期投資人建立投資組合。儘管貝萊德僅透過指數基金購買被列入黑名單的中國公司股票，明晟也沒有向他們輸送資金，委員會認為兩家公司仍協助將美國人民的儲蓄導入相關企業。

根據報告，明晟和貝萊德向國會坦承，被列入黑名單的中國公司是透過追蹤指數的美國基金取得資金的。然而，明晟澄清，該公司「不引導、推薦或認可在中國及其他地方的投資」，僅計算全球股市每日表現。

國會報告指出，若不採取立法行動，「數十億美元的美國儲蓄將繼續參與資助中國軍事與人權侵犯行為」。

明晟和貝萊德堅稱並未違反任何法律，且他們幾乎沒有自由裁量權將中國實體獨立排除在指數基金以外。明晟僅為全球投資提供便利性，但本身並非投資公司。

明晟表示，將就委員會報告及建議進行評估，強調該公司遵守所有適用的法律、規章以及法規，若美國有關投資中國公司的法律有所更動，將在指數中反映必要的變化。