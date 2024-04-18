華航每股擬配息0.69元 創近20年次高 殖利率3.5%

華航 (2610-TW) 董事會今 (18) 日決議 2023 年股利分派案，每股擬配發現金股利約 0.69 元，合計股息發放是近 20 年以來歷史次高，僅次於 2021 年，配息率約 61%；以今日收盤價 19.6 元計算，現金殖利率約 3.5%。