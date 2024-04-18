華航每股擬配息0.69元 創近20年次高 殖利率3.5%
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-18 18:40
華航 (2610-TW) 董事會今 (18) 日決議 2023 年股利分派案，每股擬配發現金股利約 0.69 元，合計股息發放是近 20 年以來歷史次高，僅次於 2021 年，配息率約 61%；以今日收盤價 19.6 元計算，現金殖利率約 3.5%。
華航去年全年稅後純益 68.18 億元，年增 138.45%，每股純益 (EPS)1.13 元，創近 10 年次高，僅次於 2021 年，主要是因旅運需求大幅成長，客運收入衝上 1157.23 億元，年增 354.14%。
進入 2024 年後，由於航空業需求持續暢旺，華航第一季合併營收 486.41 億元，年增 13.94%，展望後市，華航夏季班表持續擴大航網布局，整體航班運能將恢復至疫前 80%。
華航規劃，台北 - 鹿兒島於 5 月 7 日起復飛，每周 2 班，台北 - 西雅圖 7 月 14 日起飛航，每周 5 班，同時，對熱門航線加密班次。
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