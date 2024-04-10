亞太高資產人士十年估將傳承2.5兆美元 北富銀、瑞士隆奧銀行續合作

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-10 19:35

全球和亞太地區頂級客群人數攀升，加上二代接班潮來臨，根據調研，亞太地區 7 萬名高資產人士將在未來十年內傳承約 2.5 兆美元。為強化私人銀行服務品質，台北富邦銀行與瑞士隆奧銀行今 (10) 日宣布將再續五年合作，目標是在合作期間對標國際私銀水準，以全球視野融合在地經營，從業務經營、產品開發、人才培育、國際交流等四大方向全面進化，帶來更前瞻的財管體驗。

北富銀總經理郭倍廷表示，從 2018 年起，即領先同業與瑞士隆奧銀行簽署合作協議，截至目前為止，仍是台灣業界唯一一家對接國際私銀的金融機構。過去五年，北富銀與瑞士隆奧合力完成了高端財管服務的基礎建設，在各方面皆開展了密切交流，不僅備獲好評，更帶動高端財管業務規模的顯著提升，資產管理規模在過去三年，每年皆有超過 30% 的成長，也代表客戶對這項策略合作的肯定。

郭倍廷指出，此次北富銀與瑞士隆奧銀行再續合作，除能全方位強化本行高端客群經營實力，並將提供客戶更多足以比肩全球的優質產品及跨國人脈網絡交流機會，厚植台灣高端財管服務專業，為財管市場的發展挹注更多動能。

瑞士隆奧銀行合夥人 Mr. Frédéric ROCHAT 表示，瑞士隆奧銀行歷史悠久，227 年來帶領客戶度過逾 40 次金融危機，獲得惠譽 AA- 正向評級，目前在台灣、日本、香港、新加坡、泰國、菲律賓及澳洲等亞太區域都有設立據點或與當地主要銀行策略聯盟，為高資產客戶提供具國際視野的在地解決方案。

瑞士隆奧銀行今日也發表了最新的 2023 年調查報告，指出台灣高資產客群三大值得關注的議題。首先，台灣高資產客戶已啟動財富規劃者占 24.4%，高於整體亞太區的 20.3%，顯示台灣高資產客戶財富管理的意識和重視程度都較高，但已實現個人目標的比例卻僅有 16.7%，反而低於亞太區的 21.4%，這正代表台灣財富管理服務的缺口，客戶需要更專業完善的方案及工具，讓財富管理不再只是想法，而是更具執行力的行動計畫。

調查中另一值得關注的焦點就是「永續」，台灣高資產客群在觀念上相當重視永續發展，高達 87.2% 的台灣受訪者關心氣候變遷等議題，高於亞太地區之 81.2% ；但在實際行動上，只有 16.7% 的台灣受訪者已進行或計劃增加永續投資比例，略低於亞太地區的 18.4%。

北富銀資深副總吳傳文分析，過去許多永續投資的績效表現還不夠穩定，且相較於其他產業，永續投資的資訊取得不易，不夠公開透明化與可標準化，同時目前的配置方法及可選標的仍不夠豐富，都影響投資人的具體行動。

不過，瑞士隆奥銀行也推估 2022 至 2030 年間，累計將有 37 兆美元 (約合新台幣 1184 兆元) 的資本支出用於能源、材料系統的變革及生態復原等綠色產業，永續投資不僅規模龐大，且深入產業重塑全球經濟格局，成為未來資產布局上不可或缺的一環。