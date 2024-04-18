太普高呂金發：今年將增加營建入帳 持續挑選製造業利基型投資

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-18 17:01

上櫃印刷板材廠太普高 (3284-TW) 在 2020 年由建商泰嘉開發入主後，除進行營建及房產代銷業布局之外，太普高董事長呂金發今 (18) 日指出，太普高轉投資 17.85% 股權的和逸建設，今年將有建案人帳對太普高的營建收入挹注，也將持續覓製造業有利投資機會。

同時，過去 2 年，太普高來自轉投資上嘉行銷的房屋代銷業務的營收，占比已從 10% 增加至 20% 之上，同時，2024 年上嘉行銷的代銷金額，也將上看 100 億元水準。

太普高透過 100% 持股子公司上嘉行銷經營代銷業務，目前尚未經營外案，而今年泰嘉開發集團擬推案 90 億、並在台南、高雄仍有在售成屋總計 32 億元，若泰嘉的房屋續傳佳績，則太普高來自代銷的業績還會成長。

至於印刷板材本業，呂金發表示，印刷板材本業已見營運好轉，今年並且出現單月小幅盈餘，而他人也持續對於各種有潛力的製造業如光學、金屬等產業尋找對太普高有利的投資機會。