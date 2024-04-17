汽配、車電、智慧移動三展開幕 貿協力邀國際買主爭取商機

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-17 19:37

2024 年「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」及「台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」於今 (17) 日在台北南港展覽館 1 館開展，共有國內外 1000 家業者參展，展出規模達 2700 個攤位。

外貿協會董事長黃志芳表示，今年三展以「360ﾟMobility」為主軸，且為協助參展商爭取國際商機，外貿協會及經濟部全球駐點積極洽邀國際買主來臺觀展，包含德國聯邦外貿與投資署、烏克蘭政府採購平台、SKODA 汽車採購代表等政府單位與重要外商，未來商機可期。

黃志芳進一步指出，隨著 AI 及低軌衛星等科技應用到移動產業，本次展覽集結汽機車及電動車、自駕技術業者，從整車到連網，呈現未來移動解決方案，看到 AI、減碳永續、安全出行、跨域鏈結等趨勢，以及新創為產業帶來的創新動力。

展覽期間除了有東陽、帝寶、琦玉、巨鎧、南晃、龍鋒、為升等指標廠商展出汽機車零配件，鴻海科技集團也將展出各式電動車，成運汽車展示長途快充電動巴士；此外，士林電機、太平洋電線電纜、德州儀器將展出動力系統，台達、馳諾瓦則展出高效能充電樁。

車用電子及車聯網應用面，則有研華、凱銳、輝創、怡利、神達、歐特明、公信電子等展出 ADAS、車隊管理與智慧座艙相關技術；XMobility 新創展區包括 AI 影像辨識、AI 能源效率系統等創新技術；充電解決方案、智慧交通、車輛安全與新能源專區則聚焦未來移動世代的關鍵議題。