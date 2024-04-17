外資連六賣 賣超222億元鎖定面板雙虎提款 逆勢狂掃大同5.1萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-17 19:35

台股今 (17) 日大漲 311 點，收在 20213.33 點，重返 2 萬點大關並靠攏月線，外資呈現連六賣，再度面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，合計達 2.4 萬張，但逆勢加碼重電股，狂掃大同 5.1 萬張。

三大法人今日合計賣超 261.59 元，外資賣超 222.15 億元，本周累計提款 878.32 億元，自營商也持續減碼 54.08 億元，連五賣，投信逆勢買超 14.65 億元，連四買；期貨方面，外資未平倉空單口數小減 434 口，降至 17952 口。