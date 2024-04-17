外資連六賣 賣超222億元鎖定面板雙虎提款 逆勢狂掃大同5.1萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-17 19:35
台股今 (17) 日大漲 311 點，收在 20213.33 點，重返 2 萬點大關並靠攏月線，外資呈現連六賣，再度面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，合計達 2.4 萬張，但逆勢加碼重電股，狂掃大同 5.1 萬張。
三大法人今日合計賣超 261.59 元，外資賣超 222.15 億元，本周累計提款 878.32 億元，自營商也持續減碼 54.08 億元，連五賣，投信逆勢買超 14.65 億元，連四買；期貨方面，外資未平倉空單口數小減 434 口，降至 17952 口。
外資賣超再度瞄準 ETF，包括 00929、00712、00937B 以及 00878，提款張數皆破萬張，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 合計也達 2.4 萬張，其他如聯電 (2303-TW)、緯創 (3231-TW) 與宏碁 (2353-TW) 都入列外資賣超前十名。
外資買超則持續看好重電股，狂掃大同 (2371-TW) 超過 5.1 萬張，為買超第一名，中興電 (1513-TW) 也有 6500 張，其他加碼對象也都與能源相關，如水資源概念股國統 (8936-TW)、台汽電 (8926-TW) 還有永崴投控 (3712-TW)，張數都達 3000 張以上。
投信與自營商雙雙看好聯電，合計加碼超過 8000 張，與外資對作，但對於群創與緯創，則同步站賣方，投信與自營商合計賣超 1.2 萬張與 7700 張。
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