鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-24 16:14

隨著全球化的「大平穩時代」已然終結，外貿協會董事長黃志芳、外貿協會資深顧問李牮合著的《變局中的抉擇：大國博弈下 CEO 的必修課》一書指出，接下來將面對的是「三體時代」，地緣政治、總體經濟、新科技成左右企業抉擇的三大變數。

三大變數中，首先是地緣政治，黃志芳表示，台灣是全球供應鏈不可或缺的夥伴，世界各地都需要台灣，但在美中新冷戰、在地生產風潮之下，全球供應鏈重整，台灣企業要體認現在是走向全球市場，將成功模式複製到世界各地的時刻，重新布局才能分散生產風險，保有全球供應鏈的主導角色。

再來是總體經濟，在高通膨、高利率、強美元的趨勢下，企業家需要更關注資產負債表的細節，提高專業度與主動性，除了降槓桿、多元化，與涉獵抗通膨的避險硬資產等基本功之外，還得更深入了解貨幣的本質，並用於實際營運活動，例如：避免如矽谷銀行被擠兌，或 70 年代利率劇變之前就超前布局。

最後是新科技，包括生成式 AI、元宇宙、比特幣；生成式 AI 可將外包變內包的商業模式轉變，特別能協助中小企業；比特幣方面，台灣是全球最重要的礦機算力與比特網絡零組件生產國，日後將思考如何從硬體延伸，抓住比特網絡更大的商業及戰略價值。

黃志芳認為，過去 30 年只有 1 個太陽，就是美國，是大平穩時代全世界唯一的超強，但隨著大平穩時代結束，已經進入三體時代，不能再用過去的慣性思維處理未來問題。