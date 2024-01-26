美國政府採購商機龐大 貿協助業者掌握規範
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-01-26 19:12
美國政府採購市場商機龐大，但取得商機須符合貿易協定法規範 (TAA)，或取得聯邦總務署 (GSA) 供應商資格。因應此需求，外貿協會也舉辦「美國政府採購市場規範與商機說明會」，助業者掌握相關規範與商機。
「美國政府採購市場規範與商機說明會」邀請臺美專家剖析美國政策動向和市場趨勢，吸引了超過 120 家電子資通訊、公共工程顧問業者參加。
外貿協會行銷專案處處長李文鉦指出，許多業者有意跨入美國政府採購市場，但規範繁雜且諮詢費用高昂令人卻步，為此，貿協提供了持續的輔導與資源協助。
拜登政府透過基礎設施投資和就業法案 (Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA) 提供約 1.2 兆美元資金推動交通等基礎建設，降低通膨法案 (Inflation Reduction Act, IRA) 則投入約 4370 億美元，發展電動車、再生能源等產業並鼓勵於美國或盟國製造。
另一方面，美國近年來對影像監控、電信設備等產地管制日益嚴格，去年底進一步通過法案規範無人機產地，為協助我業者開發美國安全科技應用市場，貿協也將於 4 月率團赴美推廣，參訪政府標案相關單位及得標商。
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