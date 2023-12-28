貿協黃志芳：明年有三大不確定性 開發AI應用助企業搶商機

外貿協會今 (28) 日召開年度記者會，董事長黃志芳表示，雖然外銷狀況回溫、明年經濟看成長，但仍有衝突方興未艾、通膨及降息、另闢科技戰場等三大變數，其中，AI 將成廠商競爭力關鍵，貿協也開發 AI 應用相關工具，扮演企業 AI 化的先鋒。

黃志芳表示，AI 等新科技驅動下，第四季出口現曙光，台灣 11 月外銷出口已由黑翻紅，IMF 則預估明年全球經濟成長 2.9%，其中，歐、美、日因高通膨經濟成長放緩，但亞太經濟成長強勁，中東非洲也展現經濟轉型契機。

雖然數據顯示景氣逐步復甦，但黃志芳認為，明年仍充滿不確定性，仍有三大變處；第一，地緣政治影響持續，美中冷戰格局未變，以及俄烏、以哈衝突短期難解，衝突方興未艾。

第二則是降息跟通膨的不確定性，黃志芳表示，總體經濟挑戰仍多，且歷史上的通膨都有三波，同時也要關注強美元、弱人民幣的效應；最後則是另闢科技戰場，AI 將會是國家與企業競爭的決戰點。

在關鍵的 AI 競爭力方面，黃志芳表示，企業需自行建立 AI 工具，貿協除了提供 AI 應用架構、開發企業專屬 AI 外，也透過 AI 人工智慧彙整巨量資料，於明年首季推出「TAITRA 貿易指數」，協助廠商能快速掌握市場趨勢，找到「對的買主、對的市場」。