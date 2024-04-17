鴻海轉投資富智捷報喜 ADAS解決方案切入商用車領域

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-17 21:13

鴻海 (2317-TW) 轉投資的車用 AI 解決方案領導廠商富智捷（MobileDrive）積極發展先進駕駛輔助系統（ADAS）解決方案，除已打進一般乘用車市場外，更結合 AI 與自研的「視覺與雷達多重感知融合」技術進一步拓展至商用車領域，已獲得國際客戶車款導入。

富智捷表示，考量到與乘用車截然不同的用路特性與安全輔助需求，「商用車 ADAS 解決方案」利用 AI 核心技術，為不同類型的商用車開發創新技術與多元解決方案，除能精準識別車道線、行人、車種及交通標誌等物件，同時透過先進演算法根據碰撞風險和車速實時調節煞車力道，為車輛提供最大限度的安全控制。

以專為重卡所設計的 ADAS 解決方案為例，由於重卡載重與牽引車頭的高度與乘用車有極大差異，會大幅影響視覺成像品質而造成與現實環境的落差，富智捷透過整車控制與多感測融合技術的「車輛智能規控軟體」能解決此問題。

同時，富智捷獨特的「感知融合動態補償演算法」能解決重卡在不同路面品質、載重狀況以及光源照度等多種場景下的不同感知應用難題；「自適應載重偵測系統」亦能實時監測車輛動態與估測載重來控制煞車與轉向等次系統，使商用車在各種道路條件和載重狀態下都能保持最佳的安全性。

在法規面上，面對近年各國政府積極推行更嚴格的商用車安全法規以提高行車與道路安全，富智捷亦持續開發符合國際法規要求的解決方案。

以中國與歐洲兩大車市場為例，在中國，富智捷所開發的主動煞停系統（AEB）、車道偏離預警系統（LDW）與前向碰撞預警系統（FCW）（並稱雙預警系統）已通過法規的量產性能要求，並經完整的系統測試驗證。