童子賢：電動車產業價值鏈均勻 台灣企業可以好好把握

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-21 18:29

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (21) 日出席台北國際書展主題廣場活動時指出，雖然 EV(電動車) 產業尚未 100% 發展成熟，不過相較於手機價值鏈一家獨大的情況，EV 產業的價值鏈較均勻且「方興未艾」，台灣企業可以好好把握，站穩腳步。

童子賢指出，過去一年可以看到某大電動車品牌，用殺價卡位，引發一波淘汰賽，產生漣漪效應。同時，也有國家在電動車產業尚未發展成熟的階段，就積極扶植許多中小型品牌，透過「集中力量辦大事」希望進一步扶助出大品牌。接二連三的事件，造成電動車相關供應鏈受到影響。不過童子賢認為，這只是電動車產業短暫的過渡期，淘汰到一定階段後，電動車產業仍要站穩腳步。

童子賢舉手機價值鏈為例，童子賢說明由於殺價競爭，加上手機產業一家獨大，近 5、6 年來手機價值鏈對台灣不利。不過汽車的價值鏈就相對均勻，包括傳統燃油車及電動車皆如此，品牌非常多元，可以根據不同需求為客戶量身打造，提供不同的服務。