鴻海推動輪值CEO制度 董座劉揚偉證實4月起已開始實施

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-17 18:10

鴻海 (2317-TW) 先前傳出將推動輪值 CEO，董事長劉揚偉今 (17) 日證實，4 月起已經開始執行，目前先在鴻海公司內部推動，等運作到紮實後，才會規畫推動到其他子公司。

劉揚偉表示，對於一個要永續經營的企業來講，一定要有這些接班的計劃，而且在很多崗位上，都有輪值類似的事情，只是鴻海把這個做法放在 CEO 這個職位上，可能的輪值對象以事業群的總經理、主管為主，輪值期間 6 個月。

劉揚偉指出，輪值 CEO 制度有幾個優點，一個是讓未來的 CEO 可以有所準備，因為以前事業群主管只要看自己單位的業務，但 CEO 要看所有 BG 的業務，透過輪值 CEO，可以熟悉集團其他單位的業務、了解整個公司運作。