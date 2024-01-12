昇陽半扶植偏鄉教育與藝術 提供學生再生筆電

在科技驅動世界的時代，電腦是每個年輕學子必備的學習工具，昇陽半導體 (8028-TW) 為了扶植偏鄉教育，讓偏鄉的孩子在求學階段擁有更好的資源條件，百分之百提供親愛藝術實驗學校所需要的再生電腦。

昇陽半希望，透過提供再生筆電可以讓孩子在課業學習、遠距教學以及音樂藝術精進的道路上走得更順遂，也讓再生電腦的循環再利用，實現回饋社會、照顧弱勢，同時達到減碳環保的目標。

收到電腦的學生們臉上洋溢著靦腆的笑容，親愛藝術實驗學校的林主任感謝昇陽半的慷慨支持，並表示「孩子終於有電腦可以好好查資料了！」

此外，在循環經濟潮流推動下，永續經營理念正一步步地在推動與落實，昇陽半近年以提升自動化及智慧製造技術含量，提高成長動能及深耕綠色製造，用電量、用水量及廢水量皆下降 7~11%，工廠的廢棄物再利用率達 9 成以上。

除了在綠色製造指標表現亮眼，昇陽半更重視企業社會責任關懷弱勢，支持偏鄉教育和藝術發展，希望豐富偏鄉學子的學習環境，拓展學習視野，減少城鄉教育差距。

為了鼓勵台灣科技產業持續深耕台灣，進而佈局全球，台灣產業科技推動協會 (TITA) 每年主辦「台灣金根獎」選拔活動，嚴選出根留台灣、全球佈局經營典範企業，昇陽半導體獲竹科管理局局長王永壯推薦參加第 20 屆金根獎評選，並於本月 5 日榮獲一般企業組殊榮，此獎項在在肯定了昇陽半導體將關鍵技術深耕台灣，佈局全球市場的策略與成績。