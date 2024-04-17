巨鎧拿下Mansory台灣代理權 汽車改裝業務創新里程碑

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-17 16:21

巨鎧精密 - 創 (2254-TW) 今 (17) 日參與台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)，宣布拿下 Mansory 在台獨家代理權，為重要的一個里程碑，有利巨鎧為台灣的汽車改裝愛好者帶來更多選擇。

巨鎧說明，拿下 Mansory 在台灣的獨家代理後，將從整車改裝銷售到提供改裝套件，再到客製化服務，一條龍滿足客戶的需求，目標是，讓客戶的愛車成為獨一無二的奢華藝術品。

鉅亨網記者王莞甯攝。

在這次的展會上，巨鎧展示一系列頭燈、尾燈、水箱護罩燈，並從跑車、皮卡車，跨入商用卡車和全地形越野車 (UTV) 等車輛領域，一系列創新產品引發國際買家關注，包括發光輪框、電子後視鏡和避震器等。

巨鎧強調，正朝向成為車輛外觀件一站式購足的改裝品牌發展，此次在展會中推出的發光輪框，利用內建發電機在行駛時發電發光，並整合胎壓偵測系統，提升駕駛及其他用路人的安全，而電子後視鏡具有照前照後雙鏡頭設計，解決了車輛後照鏡視線死角問題，避震器則是較市售多了 2 英吋，將整合 AI 功能並利用毫米波偵測路面狀況。