AMPA展 東陽AM出貨「明日之星」亮相 已挹注去年業績2億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-17 12:21

汽車零組件大廠東陽 (1319T-TW) 今 (17) 日參與台北國際汽機車零配件展 & 台北國際車用電子展，展出近年的新產品 AGS (Active Grille Shutter) 主動式進氣柵欄，東陽透露，去年此產品成長高達 170%，挹注業績約 2 億元，正處在起飛期，將是 AM 出貨的「明日之星」。

東陽這次是疫後首次亮相台北 AMPA 展，並邀請全球 AM 市場合作夥伴參觀，展現兼備 OEM、AM 從產品設計、開發、生產、銷售一條龍的完整競爭力，包括自家主力產品塑膠件 (保險桿、水箱護罩)、鈑金件 (引擎蓋、葉子板)、風扇總成等，以及近年的重磅新產品 AGS (Active Grille Shutter) 主動式進氣柵欄。

東陽說明，AGS 主動式進氣柵欄可達到優化抗風阻及節能效果，其中，運轉馬達是自行研發並取得專利，目前開發超過百項歐美日熱銷車款，產品皆通過 CAPA 認證，已獲得北美保險公司使用，更添東陽在 AM 市場業績動能。

東陽在 AM 市場品項齊全，提供超過 5 萬種產品規格，可同時滿足客戶成單成櫃、一次購足的需求，隨著 AM 市場需求熱絡，整體業績向上成長，第一季合併營收 61.74 億元，創 6 年同期新高，稅後純益 14.98 億元，每股純益 (EPS)2.48 元，創最賺單季紀錄。