如何減少「山道猴子」？華南金公平待客論壇分享擁抱年輕客戶的挑戰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-17 12:16

成年標準下修至 18 歲，體認到年輕族群在金融法規及素養的急迫與重要性，避免「山道猴子」現象，華南金控、華南銀行及台北金融研究發展基金會於前 (15) 日共同舉辦「2024 公平待客與金融權益保障論壇：擁抱年輕客戶的挑戰」，邀請邀請陽明交通大學教授林志潔、消基會董事林盟翔、中國文化大學永續創新學院院長方元沂等專家與會，交流分享如何落實對於年輕客群的公平待客。

此外，金管會主任秘書蔡福隆、華南金控董事長張雲鵬、華南金控副董事長林明成及總經理李耀卿、華南銀行副董事長林知延及總經理黃俊智、台北金融研究發展基金會董事長周吳添共襄盛舉，各自就自身專業分享經驗及提供建議。

蔡福隆表示，民法成年年齡已下修至 18 歲，對年輕人的理財觀念及金融知識的傳達非常重要，並舉例瑞士對於金融宣導教育強調三個重點，包括高報酬即是高風險、分散風險的重要性、複利及單利差別，金融業要了解年輕人的風險承擔能力，提供適合的商品與服務，業務一定可以蓬勃發展。

張雲鵬表示，由於民法成年年齡下修，如何因應客戶族群年輕化、數位化的浪潮，是必須重視且刻不容緩的議題。華南銀行持續配合政府政策推動青年貸款，減輕年輕人的負擔，也積極推動數位化金融服務，不斷求新求變，才能在這波年輕化的浪潮中，依舊站穩腳步。今年擴大舉辦公平待客論壇，邀請華南金控集團各公司董監事及高階主管，以期精進集團整體對於金融消費者的保護與公平待客原則的實踐。

黃俊智表示，華南銀行做為百年銀行，為了吸引年輕客戶，除了業務上精進，在形象上也必須翻轉挑戰。年輕客群是銀行要向下扎根的一群，目標對象對於數位通路的依賴較深，華銀利用敏捷工場開發數位工具，提升客戶於數位平台的體驗，並積極提升服務品質，給客戶耳目一新的感覺。此外，年輕客群可能在社會經驗、資力、判斷力較不足，須要協助、保護或賦能，這是銀行的社會責任，也是落實公平待客很重要的一環。

林志潔表示，金融業應該重視金融消費的弱勢族群，建立友善的服務準則及環境，以實現公平待客與普惠金融，「華南挺台南 - 金融共好公益計畫」的國小金融教育體驗營就是很好的普惠金融之落實。

林盟翔表示，年輕人短期間購買數個高額的保險商品，「累積適合度」可能不符合金保法的規定。另外金融教育及素養非常重要，建議可以嘗試在 ATM 媒體廣告中置入金融素養相關議題，藉以瞭解客戶的金融素養及知識。