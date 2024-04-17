臺波氫能工作小組雙邊會議 展開實質合作對話

臺灣與波蘭前於 2023 年簽訂臺波氫能合作備忘錄，昨 （16）日進行「第一次臺波氫能工作小組會議」視訊會議，由經濟部能源署副署長吳志偉與波蘭氣候與環境部副司長 Marek Popiołek 共同主持，雙方針對氫能政策及技術、氫能減碳應用及加氫站等議題進行交流，討論進一步實質合作。



波蘭曾於 2021 年 11 月公布「至 2030 年的波蘭氫能戰略及至 2040 年展望」，能源、暖氣供應、運輸和工業部門使用氫能，使該國在推動減碳同時，也保持著工業競爭力。而我國也在 2022 年提出了「2050 淨零排放路徑與策略」，將氫能列入 12 項關鍵戰略之一。



臺方出席單位包括經濟部氫能推動小組成員，副署長吳志偉於開幕致詞時表示，此次會議對雙方開啟氫能交流合作至關重要，並將就氫能技術研發和應用，及氫儲存技術等主題進行深入討論。會中能源署報告我國氫能政策及技術發展情形，產業技術司分享臺灣在氫能載具燃料電池動力系統投入之技術開發，工研院說明水電解產氫技術發展，中油則介紹我國首座可移動式加氫站示範驗證規劃。



臺波雙方皆強調，已透過本次會議奠定良好交流基礎，無論在氫能政策、技術及應用議題上，具有不同的應用需求及情境可互為借鏡，且針對氫能有助於交通、產業及發電之減碳效益獲致高度共識，未來並將就雙邊氫能推動項目，進一步尋找交流合作的重點，以有助淨零減碳目標的達成。