台股急殺摜破2萬點 金管會信心喊話「不能只看一日」
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-16 18:13
台股今 (16) 日跳水重挫 547 點，摜破 2 萬點大關，股匯雙殺引起市場恐慌，金管會對外信心喊話，證期局主秘尚光琪表示，主要受到中東地緣政治升溫影響，美股全數收黑，台股雖在亞股中跌最多，但不能只看一日，要看長期趨勢，並重申上市櫃公司基本面穩健，金管會將持續密切關注國際政經變化，適時採取相關措施。
觀察今天亞股表現，呈現全面下跌，台股收盤指數為 19901.96 點，下跌 547.81 點，跌幅 2.68%，成交值 5349.08 億元，外資賣超約 366.15 億元；同時段，韓國跌 2.38%，日本跌 1.68%，香港跌 1.59%，新加坡跌 1.28%，上海跌 0.66%。
若從今年以來股市走勢及外資動向來看，今年截至 4/15 止，台股漲幅 14.05%，遜於日本漲幅 17.24%，勝過上海漲幅 2.77%、韓國漲幅 0.57%、新加坡跌幅 1.75%、深圳跌幅 1.63%、香港跌幅 2.62%，台股表現在亞股中位居第二名。
根據統計，今年截至 4/15 止，外資買超台股 909.64 億元，台股集中市場日均成交量約 3943 億元，相較去年同期增加 77.33%。信用交易之整戶擔保維持率為 173.44%。
尚光琪強調，台股基本面尚稱穩健，今年截至 3 月底，本益比約 23.53 倍，現金殖利率達 2.71% (加計股票股利為 2.81%)，國內上市櫃公司截至 3 月底累計營收約 9.53 兆元，較去年同期增加 5.4%，為歷年同期次高。
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