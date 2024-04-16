台股急殺摜破2萬點 金管會信心喊話「不能只看一日」

台股今 (16) 日跳水重挫 547 點，摜破 2 萬點大關，股匯雙殺引起市場恐慌，金管會對外信心喊話，證期局主秘尚光琪表示，主要受到中東地緣政治升溫影響，美股全數收黑，台股雖在亞股中跌最多，但不能只看一日，要看長期趨勢，並重申上市櫃公司基本面穩健，金管會將持續密切關注國際政經變化，適時採取相關措施。