外資賣超台股388億元 大舉調節4檔金控股 買超鴻海2.62萬張
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-16 17:36
台灣金融市場今 (16) 日面臨股市及匯市雙殺局面，股市大盤跳空下跌開出後，終場指數收在 19901.96 點，下跌 547.81 點，成交值 5349.09 億元；三大法人合計賣超 572.98 億元，包括新光金、第一金、台新金、玉山金等金控股均爲外資主要調節標的，而外資買超第一名則爲鴻海 (2317-TW)，外資計買超 2.62 萬張。
4 月 16 日集中市場外資賣超 388.25 億元，爲 2024 年以來第三大單日賣超金額，投信買超 16.04 億元，自營商賣超 200.78 億元，合計三大法人賣超 572.98 億元。在期貨市場部分，外資交易淨口數爲空單 591 口，未平倉合約口數淨額增加到 18386 口。
4 月 16 日集中市場外資買超較多的個股爲，鴻海、中工、三商壽、中興電、矽統、寶成、金像電、聯上發、東元、國建；4 月 16 日集中市場外資賣超較多的個股爲，長榮航、聯電、新光金 (2888-TW)、第一金 (2892-TW)、台新金 (2887-TW)、玉山金 (2884-TW)、緯創、台積電、華邦電、群創。
4 月 16 日集中市場投信買超較多的個股爲，聯電、大聯大、力成、群光、大亞、啟碁、旺宏、聯電、國產、日月光投控；4 月 16 日集中市場投信賣超較多的個股爲，中信金、光寶科、緯創、金像電、廣達、宏碁、鴻海、台達電、智邦、台光電。
4 月 16 日集中市場自營商買超較多的個股爲，聯電、友達、三商壽、元大金、漢翔、永豐金、中信金、威盛、仁寶、亞泥；4 月 16 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，大同、長榮航、鴻海、燿華、東元、華航、中興電、廣達、華通、宏碁。
今天的大盤表現弱勢並已跌破月均線，資深分析師簡伯儀指出，在中東地緣政治衝突未解之前，操作上也仍應保守。台股的由 2 萬點以上的高檔恐慌性下殺，證券分析師黃漢成說，2024 年首季台股在登上 2 萬點後，第二季的操作難度頗高，近兩日的台股出現重挫，雖然可能在重跌之後會有反彈，但投資人應相對衡量本身對市場風險的承受能力再介入。同時，即使台股將還有震盪走堅的表現機會，但估計上檔空間已經不大。
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