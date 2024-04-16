外資賣超台股388億元 大舉調節4檔金控股 買超鴻海2.62萬張

今天的大盤表現弱勢並已跌破月均線，資深分析師簡伯儀指出，在中東地緣政治衝突未解之前，操作上也仍應保守。台股的由 2 萬點以上的高檔恐慌性下殺，證券分析師黃漢成說，2024 年首季台股在登上 2 萬點後，第二季的操作難度頗高，近兩日的台股出現重挫，雖然可能在重跌之後會有反彈，但投資人應相對衡量本身對市場風險的承受能力再介入。同時，即使台股將還有震盪走堅的表現機會，但估計上檔空間已經不大。