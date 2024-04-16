中國市場逐步回溫 艾美特看好Q2接單成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-16 15:44

家電品牌艾美特 - KY(1626-TW) 今 (16) 日指出，隨著中國經濟逐步回溫，且從剛結束的上海家電展中，觀察到看展人潮相當熱絡，客人下單情形也不錯，看好第二季的接單狀況，有機會較去年同期成長。

艾美特主力市場在中國，在中國電扇銷售市占排名第二。以各地區的營收占比來看，中國市場營收占比約 55%，且為自有品牌，45% 則為貼牌代工，其中日韓約占 30%，歐美則占 15%。

循環扇為艾美特在中國市場中的主力產品，推出時非常受歡迎，但也遭中國其他廠商抄襲，並出現低價競爭。不過艾美特強調，由於艾美特擁有自己的研發團隊與部門，因此在創新上更有優勢。

艾美特也提到，由於近年中國的網路市場非常熱絡，因此艾美特也有加入網路市場。不過網路市場過於競爭，因此在網路市場中販賣的商品多為低毛利產品，高附加價值的產品，如：循環扇、智能風扇等，還是以實體通路販售為主。

此外，艾美特也積極拓展新客戶，這一兩年新開發東南亞新客戶，包括馬來西亞與越南市場，不過主要以代工為主。艾美特也積極開發新產品，主要以個人化小家電為主，中國市場方面，開發攜帶式小冰箱、智能小冰箱，以及露營用小型冷氣。日韓市場部分，則是代工小型窗型冷氣。