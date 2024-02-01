〈崇越展望〉與捷克簽訂MOU 搶歐盟半導體商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-01 11:53

台灣新東向聯盟 (簡稱 TeaLa) 今 (1) 日舉辦「捷克半導體投資商機說明會」，理事長暨崇越 (5434-TW) 董事長郭智輝宣布，正研議前往捷克設立歐洲據點，提供半導體供應鏈整體解決服務方案，也希望政府與供應鏈可以共同努力將科技園區聚落複製到捷克，也不排除會到當地設立工廠，如同虛擬的國土延伸。

郭智輝補充，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 已宣布在德國德勒斯登設立 12 吋晶圓廠，而德勒斯登緊臨捷克邊界，距離捷克首都布拉格不遠，自布拉格機場不到 2 小時車程即可抵達德勒斯登。

郭智輝看好，在區域供應鏈的群聚效應下，加上捷克本身的產業、經濟實力，以及地理優勢，捷克半導體產業發展前景不容小覷。

另外，郭智輝也剛從美國回台，比較各地投資成本，假設以台灣為 1 作為比較基礎，美國將會是 3，日本則會是 2，捷克投資成本將低於美國與日本、約是 1.5 左右。

郭智輝此次代表台灣新東向聯盟，偕同捷克經濟文化駐台辦事處、捷克台灣商會，邀請專家顧問和產業先進，探討捷克投資環境，並於會中與捷克國家半導體集群 (Czech National Semiconductor Cluster) 代表托馬斯 · 西維切克 (Tomáš Sivíček)，及企業代表崇越執行長李正榮簽署合作備忘錄。

崇越跟隨客戶腳步，正研議設立歐洲據點，提供半導體供應鏈整體解決服務方案，內容包括半導體整合服務、前段晶圓製造、後段先進封裝、二手設備與零件服務，以及建廠和廠務系統等整合方案，並協助供應鏈與特殊化學品倉儲物流、技術服務、市場分析等價值鏈服務。

崇越近年積極打造半導體國際供應鏈平台，2021 年於美國亞歷桑納州鳳凰城設立美國崇越、2022 年成立日本峻川商事株式會社，2023 年 8 月於日本熊本設立服務據點，希望就近服務鄰近 JASM 及 SONY 等半導體廠；因應供應鏈區域化分散移轉，東南亞以新加坡、馬來西亞、越南為據點，服務東協地區客戶，滿足在地化生產。

郭智輝說，崇越已建立穩健的產品經理制度，提供技術服務、產品測試與品質保證等全方位服務，持續跟隨客戶腳步落實在地服務，包含接下來的台積電德國廠、力積電日本廠，以及世界先進新加坡廠，都是公司積極服務的對象。

捷克共和國位於西歐和東歐之間的重要門戶，有「歐洲的心臟」之稱，根據多項經濟、社會和政治指標，躋身世界最發達國家之列，除汽車工業製造是捷克經濟支柱外，電機工程和電子業是第二大產業。

捷克投資局 (捷克政府機構 CzechInvest) 及其合作公司代表，於說明會上介紹捷克共和國的整體投資環境，包括稅收制度、土地徵用、人力資源、基礎設施等，以及對半導體供應鏈企業具吸引力的獎勵措施。