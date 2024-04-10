鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-10 10:53

總統當選人賴清德今（10 日）上午出席新任閣揆人事首場發佈會，在宣布前黨主席卓榮泰擔任行政院長時，席間他提出肯定卓將可發揮的兩大功能：長於溝通、擅長協調，且習於傾聽民意，嫻熟國政，他期卓持續領導團隊，秉持「行動與創新」精神，打造「AI 行動內閣」。

賴清德首先表示感謝全體國人用手中神聖選票，向國際社會傳達台灣堅定捍衛民主自由人權生活的決心，他與副手蕭美琴非常榮幸能夠得到人民託付。為了要讓新政府能無縫接軌，讓國家繼續前進，這段時間兩人即在進行陸續的交接工作。

賴清德強調，在全球化全面性競爭當中，台灣要能夠佔有一席之地，全球化全面性的戰爭中 ，光靠傳承並不足，必須建立一支具有「積極行動，創新思維」的團隊，才能因應來自國內外挑戰，引領國家前進。他感謝卓接受邀請願意出任閣揆，兩人是昔日的好戰友，在其擔任行政院長時，卓任秘書長，有同事之誼，且兩人亦為前後任黨主席，有絕佳的合作默契，未來將為共同的價值和理想併肩奮戰。

賴清德表示，在目前的政治情勢下，卓可發揮幾項功能：第一，長於溝通、擅長協調，超越個人和政黨的分歧，迅速找出方向，並站在公共利益的立場凝聚共識，提出對策，解決問題；第二，可以完全掌握與地方、議會與行政的各項利益，擔任過市議員和立委，習於傾聽民意，知道議會議事運作，嫻熟國政。