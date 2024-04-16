Reddit 上市近一月 跌逾20% 多家券商開始喊買：GenAI 需要平台數據

鉅亨網編譯許家華 2024-04-16 14:30

Reddit 於 3 月 21 日在紐約證券交易所上市，售價為 34 美元。 根據道瓊市場數據，當天股價上漲 48% 至 50.44 美元，但自當日收盤迄今，該股下跌約 20%，周一收低 5.37% 後每股來到 40 美元。

Needham 分析師 Laura Martin 和 Dan Media 周一對該股發布報導，給予「買進」評級，目標價為 55 美元，認為 Reddit 提供了人工智慧 (AI) 領域的機會。

「我們相信，生成式人工智慧 (GenAI) 必須有能力理解各種各樣的人提出的問題，並使用流行的術語和短語來回答問題，而 Reddit 平台是此類資訊的最佳來源，因為該平台每日都會承載 1.2mm 的對話和 7.5mm 的評論。」Needham 分析師說。

Roth MKM 分析師 Rohit Kulkarni 寫道，儘管 Reddit 以共識標準來說尚未獲利，但該公司因 AI 商機而被譽為「網路首頁」，然而，他也承認該股因昂貴而有短期風險。Kulkarni 以「買進」開始追蹤該股，目標價為 50 美元。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 和 Katy Ansel 以「中立」評級開始追蹤該股，目標價為 47 美元，該團隊保持觀望的三大原因是：當前估值健康、每日活躍獨立用戶增長需有更大信心，以及在線上廣告領域需有更強的吸引力。